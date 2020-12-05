В матче чемпионата Испании в субботу, 5 декабря, между Севильей и Реалом, все в матче решил единственный гол. Его записали на вратаря хозяев Боно.

Севилья – Реал 0:1

Гол: Боно, 55 (авт)

Этот матч Реал проводил после поражения донецкого Шахтера в Лиге чемпионов. Ситуация в группе сейчас такова, что Реал вообще может остаться без еврокубков, заняв четвертое место в группе.

В то же время Что нужно Шахтеру, чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Кроме того, была вероятность, что в этом матче за Реал может выйти Андрей Лунин. Ведь Куртуа получил повреждения и не тренировался. И украинец снова оказался на скамейке запасных, а Куртуа вышел в старте.

Все в матче решил единственный гол на 55-й минуте. После прострела Мэнди Винисиус сумел выбежать из-за спин защитников и в падении "подрезать" мяч. В ворота он не летел. Но ворота Севильи Боно неудачно вышел на перехват, и от него мяч таки закатился в ворота. Сначала гол записали на Винисиуса, но впоследствии таки переписали на голкипера.

Хотя еще до этого Боно мог стать соавтором гола в свои ворота, когда неудачно пытался поймать мяч после удара Бензема. Он просто не сумел поймать его, и тот скользнул ему между рук. Но воспользоваться таким подарком игрок реала не успел, махнув ногой мимо мяча.

Эта победа позволила Реалу подняться на третье место. И оторваться от Севильи, которая осталась на пятой строчке.