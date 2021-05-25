Определились потенциальные соперники Шахтера в квалификации Лиги чемпионов

Донецкий Шахтер по итогам сезона занял второе место в чемпионате Украины 2020/2021. Эта позиция позволила "горнякам" попасть в квалификацию Лиги чемпионов на следующий сезон.

Донецкая команда стартует с третьего квалификационного раунда, поэтому для выхода в основную сетку турнира Шахтеру предстоит пройти двух соперников. Уже точно можно сказать, что вице-чемпион Украины будет сеяным в обеих раундах квалификации по "Пути представителей лиг".

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Соперники в третьем квалификационном раунде

Учитывая, что Шахтер будет сеяным, точно можно сказать, с кем команда не сыграет. В третьем квалификационном раунде такой командой будет португальская Бенфика. Также в когорте сеяных команд и Монако. Однако клуб из чемпионата Франции имеет возможность избежать квалификации, если Манчестер Юнайтед в среду, 26 мая, выиграет в финале Лиги Европы и станет победителем. Ведь "красные дьяволы" уже гарантировали себе место в Лиге чемпионов следующего сезона, и место по квоте Лиги Европы получит третья команда из Франции.

Сеяным может быть и шотландский Селтик. Но команде еще надо пройти второй раунд квалификации.

Зато в несеяные попал российский Спартак. Но украинские и российские клубы продолжают разводить в еврокубках, поэтому этого соперника тоже не стоит ожидать.

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Поэтому из всех команд, которые точно сыграют в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, и который может выпасть Шахтеру – бельгийский Гент. Что касается остальных команд, то им сначала нужно пройти предварительный раунд квалификации. К таким относятся нидерландский ПСВ, чешская Спарта, австрийский Рапид, турецкий Галатасарай и датский Мидтьюлланд.

Соперники в плей-офф квалификации

Жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов – 19 июля. Матчи третьего раунда квалификации – 3/4 и 10 августа.

Если Шахтер пройдет в плей-офф квалификации, то как было отмечено выше, команда окажется среди сеяных. Там же будет и Бенфика в случае успешного преодоления предыдущего этапа. Другие команды попадут в несеяные, и могут стать соперником "горняков".

Жеребьевка раунда плей-офф квалификации – 2 августа. Матчи – 17/18 и 24/25 августа.

Если же Шахтер проигрывает на любой стадии квалификации, то получит место в группе Лиги Европы.