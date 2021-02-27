Потенциальный соперник Усика получил четвертую победу подряд: видео
Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе, новозеландец Джозеф Паркер (28-2, 21 КО) не без проблем перебоксировал своего соотечественника Джуниора Фа (19-1, 10 КО) на ивенте в Окленде (Австралия).
Источник:24 канал
В схватке двух новозеландцев победил опытный Паркер, который в свое время владел чемпионским поясом WBO в хэвивейте.
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Джозеф торжествовал в поединке, который длился всю дистанцию. По истечении 12 раундов все судьи отдали победу 29-летнему Паркеру – 119:109, 115:113, 117:111.
Смотрите видео чемпионских раундов в бою Джозеф Паркер – Джуниор Фа
Что известно про Паркера
Паркер удерживал титул чемпиона мира с декабря 2016 года. В марте 2018-го новозеландец проиграл пояс Энтони Джошуа.
В последнее время Паркер заявлял о желании выйти в ринг с бывшим абсолютным чемпионом мира в крузервейте и официальным претендентом на титул WBO Александром Усиком.
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