Колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Джозефа Паркера підозрюють в причетності до наркотрафіку. Вперше Верховний суд Нової Зеландії висунув підозру боксеру в 2019 році.

Ще у 2019 році адвокатам вдалося домогтися того, щоб його ім'я не згадували в суді. 12 березня це рішення було анульовано.

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У чому підозрюють Паркера

Боксера підозрювали в тому, що він брав участь у відмиванні грошей при ввезенні в Нову Зеландію метамфетаміну.

Ніколи не займався ввезенням наркотиків. Ніколи не брав участі у відмиванні грошей від наркоторгівлі. Ніколи не брав участі в покупці, поширенні амфетаміну. ​​Та й сам ніколи його не приймав. Поліція провела ретельне розслідування, але ніяких звинувачень мені не висунули,

– сказав Паркер.

Що відомо про Паркера

Паркер утримував титул чемпіона світу з грудня 2016 року. У березні 2018-го новозеландець програв пояс Ентоні Джошуа.

Останнім часом Паркер заявляв про бажання вийти в ринг з колишнім абсолютним чемпіоном світу в крузервейті і офіційним претендентом на титул WBO Олександром Усиком.