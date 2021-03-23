Потенциального соперника Ломаченко могут посадить в тюрьму на 7 лет
Чемпион мира в двух весовых категориях Джервонта Дэвис может загреметь в тюрьму. Боксера обвиняют в аварии, которая произошла в ноябре 2020 года.
Источник:BoxingScene
Наказание для Дэвиса
Ближайшие 7 лет Джервонта Дэвис может провести в тюрьме. 5 ноября 2020 года американский боксер на своем Lamborghini Uris совершил ДТП, после которого скрылся с места происшествия.
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Авария произошла из-за того, что спортсмен проехал на красный свет, поэтому избежал беседы с полицейскими. По вине Джорвонта пострадали четыре человека. Еще больше проблем боксеру добавляет то, что на момент ДТП его права были просрочены.
Если Дэвиса признают виновным по каждому из 14 пунктов, то его ждет самый худший вариант – 7 лет и 55 дней за решеткой. Когда боксер предстанет перед судом пока неизвестно.
В апреле боксеру будет вынесен окончательный приговор и по второму делу из-за домашнего насилия. В феврале 2020 года Дэвис грубо обошелся с матерью своей дочери. Джервонта схватил девушку за шею и вывел ее с трибун во время благотворительного баскетбольного поединка звезд. В 2017 году боксера уже задерживали за подобное поведение, а в следующем году Дэвис стал участником драки в Вашингтоне.
- Ранее Джервонта заявлял, что пришло время выйти на ринг против Василия Ломаченко. Американец хотел провести поединок в 2022 году. Украинец в октябре 2020 года проиграл Теофимо Лопесу и потерял возможность называться абсолютным чемпионом мира в легком весе.
- Сам украинец в своих разговорах о желаемых соперниках неоднократно упоминал фамилию Джервонты.
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