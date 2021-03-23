Чемпион мира в двух весовых категориях Джервонта Дэвис может загреметь в тюрьму. Боксера обвиняют в аварии, которая произошла в ноябре 2020 года.

Наказание для Дэвиса

Ближайшие 7 лет Джервонта Дэвис может провести в тюрьме. 5 ноября 2020 года американский боксер на своем Lamborghini Uris совершил ДТП, после которого скрылся с места происшествия.

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Авария произошла из-за того, что спортсмен проехал на красный свет, поэтому избежал беседы с полицейскими. По вине Джорвонта пострадали четыре человека. Еще больше проблем боксеру добавляет то, что на момент ДТП его права были просрочены.

Если Дэвиса признают виновным по каждому из 14 пунктов, то его ждет самый худший вариант – 7 лет и 55 дней за решеткой. Когда боксер предстанет перед судом пока неизвестно.

В апреле боксеру будет вынесен окончательный приговор и по второму делу из-за домашнего насилия. В феврале 2020 года Дэвис грубо обошелся с матерью своей дочери. Джервонта схватил девушку за шею и вывел ее с трибун во время благотворительного баскетбольного поединка звезд. В 2017 году боксера уже задерживали за подобное поведение, а в следующем году Дэвис стал участником драки в Вашингтоне.