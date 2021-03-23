Потенційного суперника Ломаченка можуть посадити у в'язницю на 7 років
Чемпіон світу в двох вагових категоріях Джервонта Девіс може загриміти у в'язницю. Боксера звинувачують в аварії, яка сталась у листопаді 2020 року.
Джерело:BoxingScene
Покарання для Девіса
Найближчі 7 років Джервонта Девіс може провести у в'язниці. 5 листопада 2020 року американський боксер на своєму Lamborghini Uris скоїв ДТП, після якої втік з місця події.
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Аварія сталась через те, що спортсмен проїхав на червоне світло, тому уникнув бесіди з поліцейськими. З вини Джорвонти постраждали чотири людини. Ще більше проблем боксеру додає те, що на момент ДТП його права були прострочені.
Якщо Девіса визнають винним по кожному з 14-ти пунктів, то на нього чекатиме найгірший варіант – 7 років і 55 днів за ґратами. Коли боксер постане перед судом наразі невідомо.
У квітні боксеру буде винесений остаточний вирок і по другій справі через домашнє насильство. У лютому 2020 року Девіс грубо обійшовся з матір'ю своєї дочки. Джервонта схопив дівчину за шию та вивів її з трибун під час благодійного баскетбольного поєдинку зірок. У 2017 році боксера вже затримували за подібну поведінку, а наступного року Девіс став учасником бійки у Вашингтоні.
- Раніше Джервонта заявляв, що прийшов час вийти на ринг проти Василя Ломаченка. Американець хотів провести поєдинок у 2022 році. Українець у жовтні 2020 року програв Теофімо Лопесу та втратив можливість називатись абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі.
- Сам українець у своїх розмовах про бажаних суперників неодноразово згадував прізвище Джервонти.
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