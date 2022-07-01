Уступки в дрескоде: Уимблдон разрешил теннисистам выходить на корт с сине-желтыми лентами

Уимблдон солидарен с украинским народом. Это первый крупный турнир, не допустивший россиян и белорусов к соревнованиям.

Поддержка Уимблдона

В этом году организаторы Уимблдона сделали уступки в дрескоде. Теннисистам разрешили выходить на корт с сине-желтыми лентами.

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Обычно теннисисты должны соблюдать четкие правила – исключительно белые наряды, где только логотипы производителей и полоски обрамления могут иметь другой цвет.

В этом году теннисистам разрешили носить на корте желто-голубые ленты в знак солидарности с Украиной.

Этим уже воспользовались Леся Цуренко и первая ракетка мира Ига Швентек.

Решительная позиция теннисного турнира

В апреле организаторы Уимблдона сообщили, что россияне и белорусы не смогут выступить в Лондоне. Это первый крупный турнир, наложивший жестокие санкции против представителей стран-агрессора.

Однако не все поддержали решение. ATP и WTA заявили, что отстранение россиян и белорусов от турнира – это несправедливость.

Поэтому они окончательно решили не начислять очков за выступление на Уимблдоне-2022.

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и Ассоциация лаун-тенниса выделили пожертвование в размере 250 000 фунтов стерлингов (около 10 миллионов гривен) от имени Уимблдона для помощи беженцам из Украины по инициативе Tennis Plays for Peace и обращения Британского Красного Креста.

Цуренко – единственная украинка, которая сыграет в третьем круге Уимблдона-2022. Украинка уже вышла на корт против немки Юле Нимайер. Матч начался в 13.00.