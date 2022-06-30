Цуренко: На моей семье сказываются действия российских властей

Украинская теннисистка рассказала, что ее семья уже во второй раз убегает от войны. Когда ей было 4 года, она выехала из Грузии из-за вторжения России.

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"Смотрите, вот моя ситуация. Моя семья жила в Грузии. Накануне Нового года с 1992 на 1993 год мы сбежали из Грузии, потому что там была война.

Эту войну создала Россия. Это во второй раз, когда на моей семье сказываются действия российской власти. Это было 28 лет назад. Мне 33. Когда мы уехали, мне было 4 года.

Это нужно остановить. 28 лет для меня лично как моя семья пострадала. Это нужно как-то остановить. Это мое мнение", – отметила Цуренко.

"Россию следует остановить"

Леся призывает людей со всего мира не забывать о войне и помогать Украине.

"Я думаю так, если есть что-то, что каждый человек в этом мире может сделать, будет хорошо, если он это сделает. Если кто-то думает, что пожертвовать 10 долларов ничего не значит, это не так. Это значит многое.

В главном городе моей области в Николаеве нет воды уже несколько месяцев. Поэтому если вы думаете, что 10 долларов – это ничего, но на самом деле это 10 бутылок воды для этих людей", – сказала теннисистка.

Спортсменка подчеркнула, что Россию следует остановить любым возможным путем.

Есть причины, почему санкции вводятся. Спортсменов устраняют тоже, потому что есть причина. Россию следует остановить. Это мое мнение. Мне очень жаль такие страны, как Украина, Грузия, я не говорю, что мне не жалко других из-за других конфликтов. Я думаю, что Россия уже делает слишком многое. Это слишком. Их нужно остановить любым возможным способом,

– добавила украинка.

Выступление Цуренко на Уимблдоне