В центральном матче 9-го тура между "Шахтером" и "Динамо" капитан киевлян Сергей Сидорчук грубо сыграл против Виктора Корниенко, нанеся защитнику травму. После поединка игрок киевского клуба извинился перед "горняком".

В добавленное арбитром время к первому тайму полузащитник киевского клуба Сергей Сидорчук грубо сыграл против Виктора Корниенко и увидел перед собой "красный свет", который стал 5-м для футболиста в УПЛ. Сам левый защитник уже проинформировал, что капитан киевлян извинился перед ним за нанесенную травму, сообщает "Футбол 1".

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Извинение Сидорчука и вызов в сборную Украины

Левый защитник "Шахтера" покинул поле после подката футболиста "Динамо". После медицинского обследования стало известно, что Виктор получил разрыв связок голеностопа. Лечение и реабилитация футболиста продлится до 6 недель.

Сам Корниенко прокомментировал вызов в сборную Украины и инцидент в украинском дерби.

"Когда получил вызов в сборную Украины, был очень доволен. Каждый футболист мечтает о таком вызове. Настрой был позитивный, готов был ехать, доказывать. А когда мне сказали на 99%, что не поеду... где-то маленькая слеза потекла. Потом я взял себя в руки и понял, что не надо опускать голову. Надо надеяться на то, что вернусь сильнее и покажу себя еще лучше", – заявил Корниенко.

По словам игрока, эта борьба была игровым моментом. Каждый футболист может сделать неудачный подкат. Но признался, что Сергей Сидорчук поступил по-человечески и уже извинился перед Виктором.

Добавим, что сначала главный арбитр матча Екатерина Монзуль показала капитану киевлян предупреждение. Но решила воспользоваться ВАР и изменила свое решение на красную.

Удаление Сидорчука в матче против "Шахтера" смотрите видео