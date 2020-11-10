Мог завершить карьеру: украинский комментатор рассказал о травме футболиста "Шахтера"
Украинский комментатор Кирилл Круторогов поделился мнением о травме 21-летнего защитника "Шахтера" Виктора Корниенко.
Корниенко получил травму 8 ноября в матче чемпионата Украины против "Динамо". В конце первого тайма Сергей Сидорчук грубо сбил Корниенко и был удален. Игрок "Шахтера" не смог продолжить игру.
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"Ужасная новость. После такого фола Виктор мог завершить карьеру. Что для молодого парня, который прекрасно себя проявляет, тяжело еще и психологически. Здоровья и сил, Виктор Корниенко", – написал Круторогов в инстаграме.
Что известно о травме Корниенко
Травма Корниенко оказалась серьезной. 21-летний Корниенко выбыл до конца 2020 года, сообщили в "Шахтере".
Из-за травмы Виктор Корниенко не едет в расположение национальной сборной Украины, куда ранее получил дебютный вызов, и не сыграет во всех оставшихся до конца года матчах "Шахтера" – три в Лиге чемпионов и четыре в Премьер-лиге.
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