У центральному матчі 9-го туру між "Шахтарем" та "Динамо" капітан киян Сергій Сидорчук грубо зіграв проти Віктора Корнієнка, завдавши захиснику травми. Після поєдинку гравець київського клубу вибачився перед "гірником".

У доданий арбітром час до першого тайму півзахисник київського клубу Сергій Сидорчук грубо зіграв проти Віктора Корнієнка та побачив перед собою "червоне світло", яке стало 5-м для футболіста в УПЛ. Сам лівий захисник вже проінформував, що капітан киян вибачився перед ним за завдану травму, повідомляє "Футбол 1".

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Вибачення Сидорчука та виклик у збірну України

Лівий захисник "Шахтаря" покинув поле після підкату футболіста "Динамо" Після медичного обстеження стало відомо, що Віктор отримав розрив зв'язок гомілкостопу. Лікування та реабілітація футболіста триватиме до 6 тижнів.

Сам Корнієнко прокоментував виклик у збірну України та інцидент в українському дербі.

"Коли отримав виклик в збірну України, був дуже задоволений. Кожен футболіст мріє про такий виклик. Настрій був позитивний, готовий був їхати, доводити. А коли мені сказали на 99%, що не поїду… десь маленька сльоза потекла. Потім я взяв себе в руки і зрозумів, що не треба опускати голову. Треба сподіватися на те, що повернуся сильнішим і покажу себе ще кращим", – заявив Корнієнко.

За словами гравця, ця боротьба була ігровим моментом. Кожен футболіст може зробити невдалий підкат. Але зізнався, що Сергій Сидорчук вчинив по-людськи та вже вибачився перед Віктором.

Додамо, що спершу головна арбітриня матчу Катерина Монзуль показала капітану киян попередження. Але вирішила скористатися ВАР і змінила своє рішення на червону.

Вилучення Сидорчука у матчі проти "Шахтаря" дивіться відео