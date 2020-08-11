Форвард "Интера" Ромелу Лукаку установил рекорд Лиги Европы. В матче 1/4 финала против "Байера" (2:1) бельгиец забил второй мяч своей команды.

Лукаку забивает в 9 матчах турнира подряд. Четыре раза он забил за "Интер" и восемь мячей в пяти встречах за "Эвертон" (сезон 2014/15), установив таким образом рекорд, сообщает Gracenote Live.

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В 2014/15 бельгиец дважды поразил ворота киевского "Динамо" в 1/8 финала соревнования, отличившись и в домашнем, и в выездном поединках, но это не помогло его команде выйти в следующий раунд (2:1 в Англии и 2:5 в Украине).