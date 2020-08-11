Форвард "Інтера" Ромелу Лукаку встановив рекорд Ліги Європи. У матчі 1/4 фіналу проти "Байєра" (2:1) бельгієць забив другий м'яч своєї команди.

Лукаку забиває в 9 матчах турніру поспіль. Чотири рази він забив за "Інтер" і вісім м'ячів у п'яти зустрічах за "Евертон" (сезон 2014/15), встановивши таким чином рекорд, повідомляє Gracenote Live.

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Усезоні 2014/15 бельгієць двічі вразив ворота київського "Динамо" в 1/8 фіналу змагання, відзначившись і в домашньому, і у виїзному поєдинках, але це не допомогло його команді вийти в наступний раунд (2:1 в Англії і 2:5 в Україні).