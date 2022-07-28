Никогда не поймем слова поддержки убийцы, – посол Украины в Турции о фанатах Фенербахче

Стамбульский Фенербахче вылетел из квалификации Лиги чемпионов. Однако неприятный след успели оставить турецкие фанаты.

Бондарь: Действия некоторых фанов Фенербахче нас глубоко огорчили

Болельщики "желтых канареек" скандировали имя российского диктатора Владимира Путина после первого пропущенного гола от Динамо.

"Ла-ла-ла, владимир путин" звучало на трибунах стамбульского стадиона.

Стоит внимания Турецкий стыд: Рефат Чубаров шокирован поведением фанов Фенербахче, выкрикивавших "путин"

Посол Украины в Турции Василий Боднар отреагировал на поведение болельщиков Фенербахче, которые позволили себе такую ​​наглость.

Футбол – это честная игра. Динамо вчера в матче с Фенербахче было сильнее. Понимаем эмоции и волнения, которые испытывает каждый болельщик во время такой напряженной игры. Но никогда не поймем слова поддержки российскому убийце и агрессору, который сознательно убивает украинцев и уничтожает нашу страну,

– подчеркнул Бондарь.

"Вчерашние неприемлемые действия некоторых фанов Фенербахче нас глубоко расстроили. Даже в футболе, который так любят в Турции, есть свои пределы. Благодарен неравнодушному турецкому обществу за мгновенную реакцию и осуждение таких неадекватных действий болельщиков", – добавил посол.

Что известно о скандале