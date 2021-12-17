Ломаченко отстранили от бокса

Украинскому ексчемпіону мира Василию Ломаченко после победы над Ричардом Комми запретили возвращаться на ринг. Такое решение приняла Комиссия по делам спорта штата Нью-Йорк.

Ломаченко победил единогласным решением судей, а в ответ практически ничего не пропустил. Лишь 12% ударов Комми оказались точными.

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Однако атлетическая комиссия решила отстранить украинца на неопределенный срок. Причины такого решения пока неизвестны. Отметим, что и в отношении Коми принято такое же решение.





Почему отстраняют боксеров

Отстранение боксера после боя – обычная практика, если он побывал в нокдауне или был нокаутирован, чтобы сохранить здоровье спортсмена. Однако у Ломаченко ничего из этого не было.

Например, после боя Фьюри – Уайлдер оба боксера были отстранены, потому что побывали в нокдаунах, а американец к тому же проиграл нокаутом. Британец уже свое устранение отбыл, а Уайлдеру запрещено возвращаться на ринг до апреля следующего года.

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