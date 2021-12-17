Ломаченко отстранили от бокса
Источник:Сегодня
Украинскому ексчемпіону мира Василию Ломаченко после победы над Ричардом Комми запретили возвращаться на ринг. Такое решение приняла Комиссия по делам спорта штата Нью-Йорк.
Ломаченко победил единогласным решением судей, а в ответ практически ничего не пропустил. Лишь 12% ударов Комми оказались точными.
К слову Вышел с флагом родного города, чего его осуждать, – промоутер Усика вступился за Ломаченко
Однако атлетическая комиссия решила отстранить украинца на неопределенный срок. Причины такого решения пока неизвестны. Отметим, что и в отношении Коми принято такое же решение.
Почему отстраняют боксеров
Отстранение боксера после боя – обычная практика, если он побывал в нокдауне или был нокаутирован, чтобы сохранить здоровье спортсмена. Однако у Ломаченко ничего из этого не было.
Например, после боя Фьюри – Уайлдер оба боксера были отстранены, потому что побывали в нокдаунах, а американец к тому же проиграл нокаутом. Британец уже свое устранение отбыл, а Уайлдеру запрещено возвращаться на ринг до апреля следующего года.
Ломаченко попал в скандал с флагом
- Победа над Комми стала для Ломаченко второй подряд в 2021 году. После боя на спине Василия не было украинского флага, но был наброшен стяг родного города.
- Такой поступок раскритиковали не только фанаты, но и легендарный Владимир Кличко. Он одним из первых отреагировал на эту ситуацию.
- Сразу после этого на сторону Ломаченко стал другой украинский боксер Иван Редкач. Он заверил, что знамя не главное после триумфа.
- Василий сам подбросил дров в очаг скандала. Боксер выложил ролик Московской Патриархии.