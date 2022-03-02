Поляк с украинской позицией – Криховяк Легионеры не хотят больше выступать в цинично воюющей с Украиной стране. Владимир Путин своими решениями топит российский Краснодар и весь российский спорт.

К теме Немецкий тренер покинул Локомотив после вторжения России в Украину

Футболисты-легионеры не вышли на тренировку команды и решили покинуть Краснодар. Вроде бы игроков убедил уйти полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк. Игрок первым захотел покинуть Россию.Отметим, что не только состав страдает от "русского мира". Немецкий специалист Даниэль Фарке покинул тренерский мостик Краснодара. Вместе с ним российский клуб покинули его помощники – Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон.

Интересно. Даниэль Фарке не пробыл в команде даже два месяца. Немецкий специалист пришел в Краснодар только 13 января 2022 года. Что касается Криховяка, то поляк выступает в футболке этого российского клуба с августа 2021.

Путин утопил российские клубы в грязи Нападение России на Украину летально повлияло на весь спорт, футбол не стал исключением. Московское ЦСКА первым пострадало от санкций.

Другой московский клуб Спартак был исключен из Лиги Европы.

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