Нокаут для футбольного клуба Московский клуб досрочно завершит свое выступление в еврокубках в текущем сезоне. Нападение России на украинские земли отправит в нокаут русский футбольный клуб. Читайте такжеШальке досрочно расторг контракт с российским "Газпромом" По информации Bild, УЕФА 28 февраля исключит Спартак из розыгрыша Лиги Европы. Напомним, что первый поединок 1/8 финала клуб из Москвы должен провести 10 марта. Соперником Спартака будет германский Лейпциг. Ответный матч – 17 марта. Кажется, теперь Лейпциг автоматически войдет в четвертьфинал Лиги Европы. Кстати, военные действия России уже негативно повлияли на российский спорт – отмену соревнований, отстранение клубов, санкции и нейтральные флаги.