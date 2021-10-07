Последний шанс Уайлдера вернуть пояс чемпиона: в контракте боя с Фьюри нет реванша

Уже 9 октября Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер в третий раз выйдут на один ринг. Эта встреча, скорее всего, станет последней в истории их противостояний.

Завершение истории

Много разговоров вокруг поединка Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера. Боксеры проведут свой третий бой. Пока что американец не знает вкуса побед.

Кстати Я надрал задницу Уайлдеру, – Фьюри поиздевался над Деонтеем в преддверии третьего боя

Скорее всего, история противостояний между этими боксерами завершится. В соглашении поединка нет пункта о реванше для того, кто проиграет во встрече, которая состоится в Лас-Вегасе.

Вероятно, что победитель боя захочет получить возможность объединить чемпионские пояса после реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Напомним, что первый бой между этими боксерами завершился победой украинца по решению судейских записок. Бойцу из Украины удалось отобрать у британца его чемпионские пояса WBO, WBA, IBF и IBO.

Бой между Фьюри и Уайлдером состоится 9 октября.

Они не определили победителя первого поединка, но во втором триумфатором стал Тайсон, который в седьмом раунде нокаутировал соперника из США, забрав у него пояс чемпиона по версии WBC.

Интересно, что Джон Фьюри, отец Тайсона, заверил, что его сына интересует встреча с украинцем за звание абсолютного чемпиона мира. Фьюри-младший в одном из интервью заявил, что готов предложить свои услуги Энтони Джошуа перед реваншем с Усиком. Он уверен, что под его руководством Энтони бы точно победил в поединке с украинцем.

Второй бой между Джошуа и Усиком может состояться в феврале – марте 2022 года.