В статусе фаворитки

Во вторник, 14 сентября, украинские легкоатлетки попытаются на мажорной ноте завершить для себя сезон. В Загребе (Хорватия) за награды поборются Анна Рыжикова (бег на 400 метров с барьерами) и Мария Синей (тройной прыжок).

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А в швейцарском Беллинцоне выступит еще одна бегунья на 400 метров с барьерами Виктория Ткачук и прыгунья с шестом Марина Килипко.

Рыжикова – главная фаворитка соревнований в Хорватии. Она с лучшим временем выйдет на старт соревнований. Основными соперницами украинки будут представительница Ямайки Жаньев Расселл, а также Джанна Вудрафф из Панамы. Однако именно с этими конкурентками Анна уже давно соревновалась в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе, где опередила обеих легкоатлеток.

Этот сезон Рыжикова может добавить себе в актив. Опытная легкоатлетка прекрасно добавила и исправила ошибки, что позволило ей неоднократно становиться призером турниров. Анна выйдет на дорожку 14 сентября в 19:03. Девушка шутила на своей странице в инстаграме, что уже в 19:10 со спокойным сердцем уйдет в отпуск.

Дадут достойный бой

Мария Синей в тройном прыжке попытается дать достойный бой соперницам. Украинка не будет фавориткой старта и выйдет на стадион после выступления Рыжиковой – в 19:30. 24-летняя легкоатлетка не выступала на Олимпиаде-2020.

В Швейцарии Марина Килипко попытается быть в тройке призеров. В 20:50 девушка будет бороться в прыжках с шестом. Будет у украинки и солидная конкуренция за награды. В Беллинцоне выступят Екатерина Стефаниди из Греции и словенка Тина Шутей.

Битва против нидерландки

Другая украинская бегунья Виктория Ткачук будет соревноваться за победу с "нидерландской ракетой" Фемке Бол. В 21:39 фанаты смогут увидеть забег украинки на дистанции 400 метров с барьерами. Ткачук попытается снова подняться на подиум после досадного четвертого места в финале Бриллиантовой лиги.

Напомним, что "бронзу" в Виктории выгрызла ее подруга по команде Анна Рыжикова. Только благодаря фотофинишу был определен бронзовый призер. Однако Ткачук в том забеге обновила лучшее личное время.