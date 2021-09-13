Такой же результат показала другая представительница Украины Ирина Геращенко, однако Юлия оказалась выше за счет меньшего количества попыток.
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Выиграла турнир олимпийская чемпионка и победительница Бриллиантовой лиги Мария Ласицкене, для которой эти соревнования стали последними в сезоне, а может и вообще в карьере. Второе место у Николы Макдермотт из Австралии.
- Юлия Левченко во второй раз в сезоне на международном старте закончила соревнования на подиуме. Она также была третьей на турнире в Финляндии в начале июня (более трех месяцев назад).
- Результат Ирины Геращенко – 1.89 м – худший для нее в этом сезоне. Она провела 14 соревнований (как в Украине, так и зарубежных) – постоянно прыгала выше 1.90 м.
Continental Tour Silver. Прыжки в высоту. Результаты
- Мария Ласицкене (нейтральная атлетка) – 1.98 м
- Никола Макдермотт (Австралия) – 1.95 м
- Юлия Левченко (Украина) – 1.89 м
- Мирела Демирева (Болгария) – 1.89 м
- Ирина Геращенко (Украина) – 1.89 м