У статусі фаворитки

У вівторок, 14 вересня, українські легкоатлетки спробують на мажорній ноті завершити для себе сезон. У Загребі (Хорватія) за нагороди позмагаються Анна Рижикова (біг на 400 метрів із бар'єрами) та Марія Сіней (потрійний стрибок).

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А у швейцарському Беллінцоні виступлять ще одна бігунка на 400 метрів із бар'єрами Вікторія Ткачук та стрибунка із жердиною Марина Килипко.

Рижикова – головна фаворитка змагань у Хорватії. Вона з найкращим часом вийде на старт змагань. Основними суперницями українки будуть представниця Ямайки Жаньєв Расселл, а також Джанна Вудрафф з Панами. Однак саме із цими конкурентками Анна вже нещодавно змагалась у фіналі Діамантової ліги у Цюриху, де випередила обох легкоатлеток.

Цей сезон Рижикова може додати собі в актив. Досвідчена легкоатлетка чудово додала та виправила помилки, що дозволило їй неодноразово ставати призеркою турнірів. Анна вийде на доріжку 14 вересня о 19:03. Дівчина жартувала на своїй сторінці в інстаграмі, що вже о 19:10 зі спокійним серцем піде у відпустку.

Дадуть гідний бій

Марія Сіней у потрійному стрибку спробує дати гідний бій суперницям. Українка не буде фавориткою старту та вийде на стадіон після виступу Рижикової – о 19:30. 24-річна легкоатлетка не виступала на Олімпіаді-2020.

У Швейцарії Марина Килипко спробує бути серед трійки призерок. О 20:50 дівчина буде боротись у стрибках з жердиною. Буде в українки і солідна конкуренція за нагороди. У Беллінцоні виступлять Катеріна Стефаніді з Греції та словенка Тіна Шутей.

Битва проти нідерландки

Інша українська бігунка Вікторія Ткачук буде змагатись за перемогу з "нідерландською ракетою" Фемке Бол. О 21:39 фанати зможуть побачити забіг українки на дистанції 400 метрів із бар'єрами. Ткачук спробує знову підійнятись на подіум після прикрого четвертого місця у фіналі Діамантової ліги.

Нагадаємо, що "бронзу" у Вікторії вигризла її подруга по команді Анна Рижикова. Лише завдяки фотофінішу було визначено бронзову призерку. Однак Ткачук у тому забігу оновила найкращий особистий час.