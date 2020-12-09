Киевское Динамо закончит 2020 футбольный год домашним матчем в чемпионате Украины. В субботу, 12-го декабря, Динамо примет Колос. Стадион для проведения игры неожиданно поменялся.

Как сообщает киевский клуб, местом проведения поединка 13-го тура Favbet Лиги между Динамо и Колосом будет стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского.

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Игра пройдет без зрителей. Дата и время начала матча – суббота, 12 декабря, в 17:00. Транслятором встречи будет телеканал "2+2".

Отметим, что домашним стадионом Динамо является НСК Олимпийский. Киевляне делят арену с донецким Шахтером с сезона-2020/2021.

Почему Динамо решило перенести матч на стадион имени Валерия Лобановского – не сообщается.

Стадион "Динамо" является домашним для донецкого Олимпика. Также здесь Динамо провело формально выездной поединок 12-го тура против Мариуполя.

Обратите внимание. Динамо – лидер чемпионата Украины. За 12 туров киевляне набрали 29 очков. Столичный клуб на 3 балла опережает действующего чемпиона Украины – Шахтер.

Учитывая, что Динамо не сыграет на" Олимпийском", то НСК уходит на зимний перерыв. Больше матчей в 2020 году на "Олимпийском" не запланировано. Последним поединком, который принял НСК, стал матч Лиги чемпионов Динамо – Ференцварош (1: 0).