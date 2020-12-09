Київське Динамо завершить 2020 футбольний рік домашнім матчем у чемпіонаті України. У суботу, 12-го грудня, Динамо прийме Колос. Стадіон для проведення гри несподівано змінився.

Як повідомляє київський клуб, місцем проведення поєдинку 13-го туру Favbet Ліги між Динамо і Колосом буде стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського.

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Гра пройде без глядачів. Дата і час початку матчу – субота, 12 грудня, о 17:00. Транслятором зустрічі буде телеканал "2+2".

Зазначимо, що домашнім стадіоном Динамо є НСК Олімпійський. Кияни ділять арену з донецьким Шахтарем із сезону-2020/2021.

Чому Динамо вирішило перенести матч на стадіон імені Валерія Лобановського – не повідомляється.

Стадіон "Динамо" є домашнім для донецького Олімпіка. Також тут Динамо провело формально виїзний поєдинок 12-го туру проти Маріуполя.