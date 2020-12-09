Киевскому Динамо приписывают интерес сразу к нескольким иностранным футболистам. СМИ сообщали, что Динамо может купить нападающего Шахаба Захеди и вернуть защитника Александара Драговича.

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал слухи об интересе к Шахабу Захеди и Александару Драговичу. В комментарии "Бомбардиру" он опроверг информацию.

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Ни с одним из этих игроков мы не вступали в переговоры. Я четко ответил?,

– сказал Суркис.

Что известно о трансферных слухах вокруг Динамо

Иранское издание Tasnim сообщило об интересе киевлян к Шахабу. Иранский нападающий выступает за донецкий Олимпик.

В сезоне-2020/2021 он уже забил 8 голов за Олимпик и является лидером гонки бомбардиров в УПЛ.

В то же время ресурс Peter Linden Live сообщал об интересе Динамо к Драговичу. Впрочем, в сентябре "ТаТоТаке" информировало, что Драгович не находится в шорт-листе киевлян.

Игрок немецкого Байера в свое время выступал за Динамо.