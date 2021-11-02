После махача на голых кулаках: дата следующего боя непобедимого украинца Беринчика
Источник:Инстаграм Егора Голуба
Денис Беринчик уже готовится к следующему поединку. Стало известно, когда украинский боксер вернется на ринг.
Новая дата боя Беринчика
Дату следующего поединка Дениса Беринчика раскрыл тренер Егор Голуб. Наставник на своей странице в инстаграме выложил сторис, в котором написал день предстоящего боя украинского боксера.
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Беринчик вернется на ринг 18 декабря 2021 года. Пока неизвестно, где состоится поединок, кто станет соперником украинца. Сейчас украинец тренируется на горнолыжном курорте "Буковель" в украинских Карпатах.
Тренировка Беринчика / Скриншот из сторис instagram.com/iegor_golub
Напомним, что Денис должен был выйти на ринг в конце ноября, но во время подготовки к нему получил повреждение. Тот поединок должен был состояться в киевском Дворце спорта. Тогда не было известно, кто будет оппонентом украинца.
По словам промоутера Александра Красюка, соперника после переноса поединка не будут менять, но его имя так и не назвали.
- 33-летний Беринчик последний раз выходил на ринг в марте 2021 года. Тогда украинский боксер за три раунда отправил в нокаут Хосе Санчеса. Денис провел успешную защиту титула интернационального чемпиона по версии WBO.
- Сразу после поединка украинец бросил вызов ирландцу российского происхождения Артему Лобову. Беринчик праздновал победу в противостоянии на голых кулаках. Уже в четвертом раунде поединок был завершен.