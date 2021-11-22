После дубля за две минуты: Довбик признался, что не следит за гонками бомбардиров

Артем Довбик стал автором дубля в ворота Александрии. Нападающий Днепра-1 рассказал, что не заглядывает в бомбардирские гонки УПЛ.

Скромный, но забивной нападающий

Дубль в ворота Александрии позволил Артему Довбику возглавить бомбардирскую гонку УПЛ. Нападающий Днепра-1 из 14 матчей забил 10 голов, из них лишь один был забит с пенальти.

Как это было Довбик за две минуты оформил дубль в ворота Александрии: видео голов

24-летний футболист признался, что совсем не заглядывает в такие рейтинги. Его главной задачей является забивать голы в ворота соперников, которые бы приносили положительный результат днепрянам.

В список снайперов не смотрю, но для нападающего голы очень важны, в первую очередь для уверенности. Главное, что команда побеждает, а я приношу ей пользу своими голами,

– рассказал Довбик.

Форварду удалось опередить динамовца Виктора Цыганкова, в активе которого 9 мячей в 15 встречах (4 – с пенальти). Тройку лидеров замыкает еще один игрок Динамо Виталий Буяльский – 8 голов в 13 матчах (1 – с пенальти).