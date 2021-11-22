Скромний, але забивний нападник
Дубль у ворота Олександрії дозволив Артему Довбику очолити бомбардирські перегони УПЛ. Нападник Дніпра-1 зі 14 матчів забив 10 голів, із них лише один був забитий з пенальті.
Як це було Довбик за дві хвилини оформив дубль у ворота Олександрії: відео голів
24-річний футболіст зізнався, що зовсім не заглядає у такі рейтинги. Його головним завданням є забивати голи у ворота суперників, які б приносили позитивний результат дніпрянам.
У список снайперів не дивлюся, але для нападника голи дуже важливі, у першу чергу для впевненості. Головне, що команда перемагає, а я приношу їй користь своїми голами,
– розповів Довбик.
Форварду вдалось випередити динамівця Віктора Циганкова, в активі якого 9 м'ячів у 15 зустрічах (4 – з пенальті). Трійку лідерів замикає ще один гравець Динамо Віталій Буяльський – 8 голів у 13 матчах (1 –з пенальті).
- У сезоні-2021/2022 Довбик відіграв у футболці Дніпра-1 15 поєдинків в усіх турнірах, у яких відзначився 10 голами та 3 асистами.
- У наступному матчі Дніпро-1 27 листопада прийме Ворсклу. Після перемоги над Олександрією (3:1) команда Ігоря Йовічевіча йде четвертою в УПЛ. Футболісти з Полтави, які якраз посідають третє місце, випереджають дніпрян лише за додатковими показниками.