Скромный, но забивной нападающий
Дубль в ворота Александрии позволил Артему Довбику возглавить бомбардирскую гонку УПЛ. Нападающий Днепра-1 из 14 матчей забил 10 голов, из них лишь один был забит с пенальти.
Как это было Довбик за две минуты оформил дубль в ворота Александрии: видео голов
24-летний футболист признался, что совсем не заглядывает в такие рейтинги. Его главной задачей является забивать голы в ворота соперников, которые бы приносили положительный результат днепрянам.
В список снайперов не смотрю, но для нападающего голы очень важны, в первую очередь для уверенности. Главное, что команда побеждает, а я приношу ей пользу своими голами,
– рассказал Довбик.
Форварду удалось опередить динамовца Виктора Цыганкова, в активе которого 9 мячей в 15 встречах (4 – с пенальти). Тройку лидеров замыкает еще один игрок Динамо Виталий Буяльский – 8 голов в 13 матчах (1 – с пенальти).
- В сезоне-2021/2022 Довбик отыграл в футболке Днепра-1 15 поединков во всех турнирах, в которых отличился 10 голами и 3 ассистами.
- В следующем матче Днепр-1 27 ноября примет Ворсклу. После победы над Александрией (3:1) команда Ігоря Йовичевича идет четвертой в УПЛ. Футболисты из Полтавы, которые как раз занимают третье место, опережают днепрян лишь по дополнительным показателям.