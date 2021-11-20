Днепр-1 – Александрия 3:1

Голы: Довбик, 27 (п), 28, Логинов, 40 – Бабогло, 18

К теме: Довбик за две минуты оформил дубль в ворота Александрии

Первый удар в матче выполнил Чуже, но с ним легко справился Билык. Уже в следующей атаке Игнатенко вновь проверил на бдительность голкипера Александрии. Со второй попытки Билык забрал мяч в руки.

На 18-й минуте гости открыли счет в игре. Мяч после подачи с углового отлетел в ноги Бабогла, который мощным ударом пробил мимо голкипера хозяев – 0:1.

В середине первого тайма Довбик упустил убийственный момент. Артем обыграл опекуна, оказался перед вратарем, но пробил рядом со стойкой.

Однако уже через три минуты нападающий записал свою фамилию на табло. Дубінчак упал в штрафной Александрии. Судья после подсказок указал на 11 метров. Довбик уверенно подошел к отметке и переиграл Билыка – 1:1.

Уже в следующей атаке Артем оформил дубль. Игнатенко отдал на Пихаленка, который передачей вывел Довбика на ворота гостей. Форвард Днепра-1 вновь вышел победителем в дуэли с вратарем александрийцев – 2:1. Хозяева уже вышли вперед в счете.

Дубль Довбика: видео

На 37-й минуте Третьяков пробил над перекладиной.

В конце тайма хозяева увеличили свое преимущество на табло. Логинов отклеился от опекуна и точно пробил головой после подачи с углового. Билык даже не успел среагировать на выстрел – 3:1.

Гол Логинова: видео

"Сухой" тайм

В середине второго тайма Лучкевич отдал передачу на Довбика, но с ударом Артема справился Билык.

В конце поединка прекрасную возможность упустил Билл. Бразилец Днепра-1 мог забить после классного паса от все того же Лучкевича.

Как ни старались гости, но забить так и не смогли. Во втором тайме ни одна из команд не отмечалась голами.