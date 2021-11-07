После "бронзы" Олимпиады: неудержимая Костевич стала победительницей Кубка президента ISSF

Елена Костевич победила на Кубке президента Международной федерации стрельбы (ISSF). Украинка стала победительницей соревнований.

Эту украинку не остановить

36-летняя Елена Костевич победила на соревнованиях в польском Вроцлаве. В турнире принимали участие 12 топовых стрелков мира, которые отобрались по рейтингу ISSF.

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Четырехкратный призер Олимпиады из Украины завоевала "золото". Бронзовый призер в Токио стала лучшей в Польше на неофициальном чемпионате мира по стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров.

Костевич оставила за своей спиной Матильду Ламой из Франции, которая стала второй. А тройку лидеров замкнула китаянка Цзян Жаньсинь. Также украинка была сильнее представительницы Греции Анны Коракаки.