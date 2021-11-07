После "бронзы" Олимпиады: неудержимая Костевич стала победительницей Кубка президента ISSF
Источник:24 канал
Елена Костевич победила на Кубке президента Международной федерации стрельбы (ISSF). Украинка стала победительницей соревнований.
Эту украинку не остановить
36-летняя Елена Костевич победила на соревнованиях в польском Вроцлаве. В турнире принимали участие 12 топовых стрелков мира, которые отобрались по рейтингу ISSF.
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Четырехкратный призер Олимпиады из Украины завоевала "золото". Бронзовый призер в Токио стала лучшей в Польше на неофициальном чемпионате мира по стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров.
Костевич оставила за своей спиной Матильду Ламой из Франции, которая стала второй. А тройку лидеров замкнула китаянка Цзян Жаньсинь. Также украинка была сильнее представительницы Греции Анны Коракаки.
- Напомним, что Елена принесла Украине бронзовую медаль Олимпиады-2020. Костевич стала призером в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте с Олегом Омельчуком.
- Для Елены эта медаль стала четвертой олимпийской в карьере. До этого она трижды поднималась на подиум. В 2004 году украинка стала олимпийской чемпионкой в Афинах. А 2012 год стал не менее успешным – две бронзовые награды.
- В личном финале в пулевой стрельбе из пневматического пистолета украинка остановилась в шаге от пьедестала – 4 место.