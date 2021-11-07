Цю українку не зупинити 36-річна Олена Костевич тріумфувала на змаганнях у польському Вроцлаві. У турнірі брали участь 12 топових стрільців світу, які відібрались за рейтингомISSF. Оце так Стасюк приніс Україні "бронзу" чемпіонату світу U-23 з боротьби у Сербії: відео Чотириразова призерка Олімпіади з України здобула "золото". Бронзова призерка у Токіо стала найкращою у Польщіна неофіційному чемпіонаті світу зі стрільби з пневматичного пістолета з відстані 10 метрів. Костевич залишила за своєю спиною Матільду Ламой з Франції, яка стала другою. А трійку лідерок замкнула китаянка Цзян Жаньсінь. Також українка була сильнішою за представницю ГреціїАнну Коракакі. Нагадаємо, що Олена принесла Україні бронзову медаль Олімпіади-2020. Костевич стала призеркою у Токіо устрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів в міксті з Олегом Омельчуком. Для Олени ця медаль стала четвертою олімпійською у кар'єрі. До цього вонатричі підіймалась на подіум. У 2004 році українка стала олімпійською чемпіонкою в Афінах. А 2012 рік став не менш успішним – дві бронзові нагороди. В особистому фіналі у кульовій стрільбі з пневматичного пістолета українка зупинилась за крок від п'єдесталу – 4 місце.