Цю українку не зупинити

36-річна Олена Костевич тріумфувала на змаганнях у польському Вроцлаві. У турнірі брали участь 12 топових стрільців світу, які відібрались за рейтингом ISSF.

Оце так Стасюк приніс Україні "бронзу" чемпіонату світу U-23 з боротьби у Сербії: відео

Чотириразова призерка Олімпіади з України здобула "золото". Бронзова призерка у Токіо стала найкращою у Польщі на неофіційному чемпіонаті світу зі стрільби з пневматичного пістолета з відстані 10 метрів.