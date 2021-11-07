Эту украинку не остановить 36-летняя Елена Костевич победила на соревнованиях в польском Вроцлаве. В турнире принимали участие 12 топовых стрелков мира, которые отобрались по рейтингу ISSF. Вот это даСтасюк принес Украине "бронзу" чемпионата мира U-23 по борьбе в Сербии: видео Четырехкратный призер Олимпиады из Украины завоевала "золото". Бронзовый призер в Токио стала лучшейв Польше на неофициальном чемпионате мира по стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров. Костевич оставила за своей спиной Матильду Ламой из Франции, которая стала второй. А тройку лидеров замкнула китаянка Цзян Жаньсинь. Также украинка была сильнее представительницы Греции Анны Коракаки. Напомним, что Елена принесла Украине бронзовую медаль Олимпиады-2020. Костевич стала призером в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте с Олегом Омельчуком. Для Елены эта медаль стала четвертой олимпийской в карьере. До этого она трижды поднималась на подиум. В 2004 году украинка стала олимпийской чемпионкой в Афинах. А 2012 год стал не менее успешным – две бронзовые награды. В личном финале в пулевой стрельбе из пневматического пистолета украинка остановилась в шаге от пьедестала – 4 место.