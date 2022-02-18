Пошли мурашки по коже, – президента МОК возмутило, как российские тренеры повели себя с Валиевой

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах раскритиковал окружение российской фигуристки Камилы Валиевой за их "чрезвычайную холодность" по отношению к 15-летней фигуристке после ее ошибочного произвольного проката на Олимпийских играх в Пекине.

Функционер подчеркнул, что атмосфера в женской сборной Олимпийского комитета России по фигурному катанию оставляла желать лучшего.

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"После выступления Валиевой я видел, как сопровождающие встречали ее с холодом. У меня даже мурашки по коже пробежали, тяжело было на это смотреть. Вместо того чтобы подбодрить ее, я видел, что вокруг нее атмосфера холода. Если посмотреть на то, как люди в ее окружении проявляли себя в жестах – это были жесты отречения, неприятия. Думал об этом весь вечер. Неужели можно быть столь чужим своему спортсмену? – заявил Бах.

Президент МОК не назвал имя тренера Валиевой, Этери Тутберидзе, которая на камеру отчитывалась явно расстроенную Валиеву: "Почему ты все потеряла? Почему перестала бороться?" Бах добавил: "Вы могли почувствовать эту леденящую душу атмосферу, это расстояние".

Допинг-скандал с Валиевой: что известно

Сборная ОКС победила в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022. Однако награды россияне все же не получили. Ситуация повторяется – снова помешал допинг.

На этот раз запрещенное вещество было обнаружено в допинг-пробах 15-летней Камилы Валиевой. Именно ее выступление принесло команде ОКР наибольшее количество баллов.

После 7 часов слушания CAS решил не устранять россиянку от соревнований. МОК предложили вариант, как избежать скандалов с допингом на Олимпиадах – просто устранить Россию.

Россиянка вышла на лед, чтобы выступить в индивидуальной программе на Олимпиаде-2022.

Российские фигуристы не получат золотые награды за победу в командных состязаниях на Олимпиаде-2022. Международный олимпийский комитет не намерен их награждать.

В отношении Тутберидзе и других членов окружения Валиевой будет расследование в связи с положительным тестом подростка на сердечный препарат перед Олимпиадой.