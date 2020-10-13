Кабинет Министров Украины 13 октября на своем заседании ужесточил карантинные ограничения. Частично они будут касаться спортивных событий. Сами матчи не будут запрещать, но к внутренним соревнованиям не будут допускать зрителей.

О новых карантинных ограничениях, которые в том числе затронут и спортивные события, рассказывает 24 канал.

К слову Карантин в Украине продолжают до 31 декабря

Премьер-министр Денис Шмігаль рассказал, что в регионах, где будут действовать ограничения, которые будут зависеть от принадлежности к одной из четырех цветных карантинных зон, до сих пор разрешено проведение спортивных событий, но без зрителей.

Кроме международных соревнований по отдельному согласованию с Министерством здравоохранения, которое должно быть в каждом отдельном случае,

– рассказал Шмыгаль.

Что это значит