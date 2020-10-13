Спортивные события без зрителей: правительство вернуло часть ограничений
Кабинет Министров Украины 13 октября на своем заседании ужесточил карантинные ограничения. Частично они будут касаться спортивных событий. Сами матчи не будут запрещать, но к внутренним соревнованиям не будут допускать зрителей.
О новых карантинных ограничениях, которые в том числе затронут и спортивные события, рассказывает 24 канал.
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Премьер-министр Денис Шмігаль рассказал, что в регионах, где будут действовать ограничения, которые будут зависеть от принадлежности к одной из четырех цветных карантинных зон, до сих пор разрешено проведение спортивных событий, но без зрителей.
Кроме международных соревнований по отдельному согласованию с Министерством здравоохранения, которое должно быть в каждом отдельном случае,
– рассказал Шмыгаль.
Что это значит
- Объясним просто – на примере футбольных соревнований. Если говорить простыми словами, то на матчи чемпионата Украины болельщиков снова не будут допускать – ни в одном из регионов.
- Зато болельщики смогут посетить, например, матчи украинских команд в Лиге чемпионов. Для этого клуб должен получить согласие Минздрава отдельно на каждый матч, а тогда и местных властей, как это предусмотрено предыдущими решениями правительства и рекомендациями УЕФА.
- Если Министерство здравоохранения и КГГА, решают, что, например, матч "Динамо" – "Ювентус" 20 октября можно провести при участии болельщиков, тогда они смогут попасть на стадион. Впрочем заполнение стадиона до сих пор не более 30%, согласно рекомендациям УЕФА.
- Аналогичная ситуация и с соревнованиями в других видах спорта: внутренние соревнования без зрителей, а международные – по согласованию с Минздравом и местными властями.