Вже 20 жовтня "Динамо" у Києві зіграє проти туринського "Ювентуса" на НСК "Олімпійський". Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що єврокубковий поєдинок відбудеться з вболівальниками на трибунах.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що "Динамо" таки зможе розраховувати на підтримку з трибун у матчі проти італійського гранда. У Telegram-каналі "Динамо Київ Inside" з'явилася фотографія офіційного листа, підписаного Степановим.

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"Динамо" зможе впустити вболівальників

Кабінет Міністрів України 13 жовтня на своєму засіданні посилив карантинні обмеження, які торкнулись і спортивних подій. У регіонах, де діятимуть обмеження, які залежатимуть від приналежності до однієї з чотирьох кольорових карантинних зон, досі дозволено проведення спортивних подій, але без глядачів.

Тому матчі УПЛ всі українські клуби гратимуть без підтримки на трибунах, окрім міжнародних змагань. МОЗ окремо щодо кожного матчу буде приймати рішення, чи можна допускати глядачів на трибуни.

В офіційному листі Степанова йдеться про те, що "Динамо" зможе заповнити трибуни рідного стадіону на 30%, але за умов дотримання всі карантинних обмежень та правил.

Чи зіграє "Динамо" наступні матчі в ЛЧ з глядачами

Рішення про присутність фанатів на інших матчах "Динамо", а точніше з "Барселоною" та "Ференцварошем", буде прийнято не раніше, як за 15 днів до матчу.



Офіційний лист про допуск фанатів на матч "Динамо" – "Ювентус" / Фото: Telegram-канал "Динамо Київ Inside"