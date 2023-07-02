Саудовская Аравия в последнее время "агрессивно" ведет себя на трансферном рынке, приглашая в свой чемпионат топ-звезд мирового футбола. Первой ласточкой стал трансфер португальца Криштиану Роналду. Но на этом саудиты не собираются останавливаться.

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Режим Саудовской Аравии использует известных игроков

Португальский журналист Энрике Рапосо подверг критике выбор Роналду. По его мнению, благодаря звездным футболистам, диктаторы Саудовской Аравии пытаются легитимировать свой режим. Кстати, ситуация очень напоминает путинскую Россию, которая за "газпромовские" деньги покупала лояльность известных в мире спортсменов.

"Проблема начинается с Роналду, который стал полезным идиотом для одной из самых плохих в мире диктатур и открыл для других игроков возможность стать полезными идиотами для пытающейся себя легитимировать диктатуры.

Там есть такой человек, как Мухаммед ибн Салман аль-Сауд (премьер-министр Саудовской Аравии – прим. 24 Канал), отбирающий полномочия у местных властей и превращающий Саудовскую Аравию в своеобразную централизованную диктатуру европейского типа. В обмен на это он предоставил некоторые права женщинам, но сейчас он их дал, а через несколько лет может унести, если захочется.

И немного грустно видеть, как футболисты – звезды, символы, пример для детей по всему миру – превращаются в полезных идиотов для диктатуры. Есть игроки, которые зарабатывают в Европе чистыми 5, 6, 10 млн евро, а там им предлагают 50, 60, 70", – отметил Рапосо.

Саудиты "взорвали" трансферный рынок Европы

Напомним, что зарплата Роналду в саудовском Аль-Насре составляет 200 миллионов евро в год. Интересно, что клуб должен платить только 10 процентов от зарплаты Кришти, в то время как 90% этой суммы ложится на бюджет Саудовской Аравии.

Практически в такую же сумму обойдется саудитам и экс-звезда Реала Карим Бензема, который в начале июня подписал контракт с Аль-Иттихадом. Более того, по слухам шейхи были готовы платить Лионелю Месси просто космические деньги – 1 миллиард евро в год. Но аргентинец не соблазнился предложением и подписал соглашение с американским Интер Майами.