Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отличился в 4 туре группы Лиги чемпионов. Его гол в ворота "Ференцвароша" стал для португальца 70-м в турнире, этот показатель догнал извечного конкурента Лионеля Месси.

Туринцы еле-еле завершили матч Лиги чемпионов победой. В компенсированное арбитром время форвард "Ювентуса" Альваро Мората вырвал три очка для "Ювентуса" – 2:1. Первый гол во встрече за хозяев забил Криштиану Роналду, который стал для него юбилейным, сообщает OptaPaolo.

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"Вечное" противостояние с Месси

На 35-й минуте португалец подхватил передачу и решил нанести удар. Мяч пролетел рядом с голкипером, установив счет первого тайма 1:1.

Этот гол стал 70-м в Лиге чемпионов для звезды итальянского клуба. До этого такой показатель устанавливал только аргентинец Лионель Месси. Футболисты играют в разных лигах, но в дальнейшем продолжают спорить за лучшие результаты в турнирах.

Вчера, 24 ноября, свой матч сыграла и каталонская "Барселона", но Месси отсутствовал в заявке на матч с киевским "Динамо". Главный наставник Рональд Куман объяснил отсутствие капитана плотным графиком, поэтому дали аргентинцу отдых.

70 - #CristianoRonaldo has scored 70 goals in Champions League home games: a joint-record for home goals in the history of the competition, level with Lionel Messi. Monsters.#ChampionsLeague #UCL pic.twitter.com/uU0HzYm1LI — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 24, 2020

Как забивал Роналду в ворота "Ференцвароша" смотрите видео