Португальская "машина": Роналду повторил рекорд Месси в Лиге чемпионов – видео
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отличился в 4 туре группы Лиги чемпионов. Его гол в ворота "Ференцвароша" стал для португальца 70-м в турнире, этот показатель догнал извечного конкурента Лионеля Месси.
Туринцы еле-еле завершили матч Лиги чемпионов победой. В компенсированное арбитром время форвард "Ювентуса" Альваро Мората вырвал три очка для "Ювентуса" – 2:1. Первый гол во встрече за хозяев забил Криштиану Роналду, который стал для него юбилейным, сообщает OptaPaolo.
Как прошел матч "Ференцварош" Реброва на последней минуте потерял ничью против "Ювентуса": видео
"Вечное" противостояние с Месси
На 35-й минуте португалец подхватил передачу и решил нанести удар. Мяч пролетел рядом с голкипером, установив счет первого тайма 1:1.
Этот гол стал 70-м в Лиге чемпионов для звезды итальянского клуба. До этого такой показатель устанавливал только аргентинец Лионель Месси. Футболисты играют в разных лигах, но в дальнейшем продолжают спорить за лучшие результаты в турнирах.
Вчера, 24 ноября, свой матч сыграла и каталонская "Барселона", но Месси отсутствовал в заявке на матч с киевским "Динамо". Главный наставник Рональд Куман объяснил отсутствие капитана плотным графиком, поэтому дали аргентинцу отдых.
Как забивал Роналду в ворота "Ференцвароша" смотрите видео
Поделиться новостью