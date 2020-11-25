Во вторник, 25 ноября, "Ференцварош" Сергея Реброва встретился с туринским "Ювентусом" в рамках 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Венгры не смогли добыть очки против команды во главе с Криштиану Роналду.

Ювентус – Ференцварош 2:1

Голы: Роналду, 35, Мората, 90+2 – Узуни, 19

Неожиданное начало

Команды включили хорошие скорости уже вначале матча. Но первый опасный момент был аж на 14-й минуте. Когда Дибала замкнул передачу в штрафную, пробив в центр ворот, но голкипер Дибус удачно выбрал позицию и легко справился с этой попыткой, пишет 24 канал.

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Ответ гостей был быстрым и результативным. Узуни подхватил мяч в штрафной и без раздумий мощно пробил в ворота "Ювентуса" – 0:1. Неожиданное начало был для туринцев.

Итальянский клуб начал демонстрировать более агрессивный футбол, который принес результат. Роналду забил, но арбитр усмотрел офсайд и отменил взятие ворот.

Но уже через минуту снова в центре внимания был звездный португалец. Криштиану подхватил передачу и решил нанести удар. Мяч пролетел рядом с голкипером – 1:1. Именно при таком счете команды ушли на отдых.

Доминирование "Ювентуса"

Во втором тайме Бернардески упустил прекрасную возможность вывести свою команду вперед. Он испытал удачу ударом со среднего расстояния, но венгров спасла стойка.

Мог быть пенальти. Мората упал в штрафной в борьбе с соперником, но арбитр всем своим видом показал, что не видит в этом эпизоде настоящего фола.

Роналду на дриблинге прошел в штрафную, но снова вратарь Дибус встал на пути острому моменту.

Во второй 45-минутке "Ювентус" полностью переиграл соперника в атакующей игре. Мората оказался на свободном пространстве в штрафной. Испанец обошел вратаря, но невероятным образом умудрился пробить в стойку.

В добавленное арбитром время испанский форвард таки записал свою фамилию на табло местного стадиона. Мората откликнулся на классную передачу Куадрадо, выпрыгнул выше всех и пробил головой в ворота "Ференцвароша" – 2:1.

Добавим, что Александр Зубков вышел со старта и провел на поле 70 минут. А вот Игорь Харатин просидел весь матч на скамейке запасных.

"Ювентус" – "Ференцварош" видеообзор