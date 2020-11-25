Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду відзначився у 4 турі групи Ліги чемпіонів. Його гол у ворота "Ференцвароша" став для португальця 70-м у турнірі, цей показник наздогнав одвічного конкурента Ліонеля Мессі.

Туринці ледь завершили матч Ліги чемпіонів перемогою. У компенсований арбітром час форвард "Ювентуса" Альваро Мората вирвав три очки для "Ювентуса" – 2:1. Перший гол у зустріч за господарів забив Кріштіану Роналду, який став для нього ювілейним, повідомляє OptaPaolo.

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"Вічне" протистояння з Мессі

На 35-й хвилині португалець підхопив передачу та вирішив завдати удару. М'яч пролетів поруч із голкіпером, встановивши рахунок першого тайму 1:1.

Цей гол став 70-м у Лізі чемпіонів для зірки італійського клубу. До цього такий показник встановлював лише аргентинець Ліонель Мессі. Футболісти грають у різних лігах, але на далі продовжують сперечатись за найкращі результати у клубних турнірах.

Вчора, 24 листопада, свій матч зіграла і каталонська "Барселона", але Мессі був відсутній у заявці на матч з київським "Динамо". Головний наставник Рональд Куман пояснив відсутність капітана щільним графіком, тому дали аргентинцю відпочинок.

70 - #CristianoRonaldo has scored 70 goals in Champions League home games: a joint-record for home goals in the history of the competition, level with Lionel Messi. Monsters.#ChampionsLeague #UCL pic.twitter.com/uU0HzYm1LI — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 24, 2020

Як забивав Роналду у ворота "Ференцвароша" дивіться відео