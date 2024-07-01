В понедельник, 1 июля, на Евро-2024 пройдут очередные два матча 1/8 финала. На поздний вечер вынесена битва с участием Португалии, которая во Франкфурте-на-Майне будет встречаться со Словенией, пишет 24 Канал.
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Словенцы стали одним из открытий Евро-2024. Команда Матьяжа Кека считалась аутсайдером группы С, но в итоге не проиграла ни одного матча (три ничьи). Более того, во встрече с Сербией Словения совсем немного не дотерпела, чтобы удержать победу.
Теперь же балканцы готовятся дать бой более грозному сопернику. Португальцы поразили своей атакой в матчах против Чехии и Турции, но умудрились уступить в последнем туре Грузии.
Впрочем, фанатам не стоит сильно переживать из-за этого поражения. Команда заранее обеспечила себе первое место и играла неоптимальным составом. Настроение на Словению будет совсем другим.
Роберто Мартинеса должна радовать кадровая ситуация. Все травмированные уже восстановились, поэтому коуч сможет выставить оптимальный состав. А вот у Словении есть одна важная потеря, левый защитник Янжа перебрал карточек. Именно он забил спасительный гол в ворота Дании.
Ориентировочные составы:
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Где смотреть матч
Смотреть онлайн матч Португалия – Словения пользователи интернета смогут на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. За полтора часа до игры транслятор начнет предматчевую студию с экспертами.
Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Португалия – Словения. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры после окончания.