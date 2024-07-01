У понеділок, 1 липня, на Євро-2024 пройдуть чергові два матчі 1/8 фіналу. На пізній вечір винесена битва за участю Португалії, яка у Франкфурті-на-Майні зустрічатиметься зі Словенією, пише 24 Канал.

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Амбітні вискочки проти Роналду

Словенці стали одним із відкриттів Євро-2024. Команда Матьяжа Кека вважалась аутсайдером групи С, але у підсумку не програла жодного матчу (три нічиї). Ба більше, у зустрічі із Сербією Словенія зовсім трохи не дотерпіла, щоб втримати перемогу.

Тепер же балканці готуються дати бій більш грізному супернику. Португальці вразили своєю атакою у матчах проти Чехії та Туреччини, але примудрились поступитись в останньому турі Грузії.

Втім фанатам не варто сильно переживати через цю поразку. Команда заздалегідь забезпечила собі перше місце та грала неоптимальним складом. Настрій на Словенію буде зовсім іншим.

Роберто Мартінеса має тішити кадрова ситуація. Всі травмовані вже відновились, тому коуч зможе виставити оптимальний склад. А ось у Словенії є одна важлива втрата, лівий захисник Янжа перебрав карток. Саме він забив рятівний гол у ворота Данії.

Орієнтовні склади:

Португалія: Кошта – Канселу, Пепе, Діаш, Мендеш – Пальїнья, Вітінья – Бернарду Сілва, Фернандеш, Леау – Роналду.

Словенія: Облак – Карнічнік, Дркушич, Бійол, Балковец – Стоянович, Черін, Елснік, Млакар – Шешко, Шпорар.

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Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Португалія – Словенія користувачі інтернету зможуть на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. За півтори години до гри транслятор розпочне передматчеву студію з експертами.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Португалія – Словенія. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.