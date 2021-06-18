Португалія – Німеччина: перед матчем

Матч Португалія – Німеччина буде одним із центральних поєдинків не лише у другому турі Євро-2020, а й на усьому турнірі. Португальці у першому турі впевнено розгромили угорців із рахунком 0:3. Хоча першими у зустрічі пропустили португальські футболісти. Але суддя не зарахував гол через офсайд.

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Німеччина ж дала гідний бій фавориту чемпіонату Європи Франції. Команда Дідьє Дешама тричі відзначалась у воротах "німецької машини", але два результативні постріли були скасовані. Причина все та ж – офсайд. Французька збірна з труднощами переграла підопічних Йоахіма Льова (1:0).

Німеччина спробує реабілітуватись за поразку та здобути перші очки на Євро у "групі смерті". Найбільшою зіркою на полі буде Кріштіану Роналду. Португалець відзначився дублем у першій зустрічі проти Угорщини. А зробив він це наприкінці матчу.

Центральний поєдинок 2-го туру Португалія – Німеччина відбудеться 19 червня. Стартовий свисток судді пролунає о 19:00.

Історія протистоянь

Ці збірні аж 18 разів зустрічались на одному футбольному полі. Чотири матчі вони провели на рівні чемпіонатів Європи. Тут просто тотальна перевага німецької команди – 10 звитяг. Лише три перемоги у португальців на чолі з Роналду. Ще п'ять поєдинків завершувались мировими.

Востаннє Португалія та Німеччини грала між собою 16 червня 2014 року. У тій грі німці розгромила суперника з рахунком 4:0. Голом відзначився Матс Хуммельс та хет-трик в активі Томаса Мюллера. Обидва можуть знову забити у ворота португальців.

Що прогнозують букмекери Favbet

Експерти вагаються, кому ж віддати перевагу у зустрічі. Звитяга Німеччини оцінена трішки краще – 2,34. Успіх португальської збірної – 3,35. Мирова у цій зустрічі дуже вірогідна – 3,30.

Яким буде точний рахунок зустрічі? Швидше за все поєдинок завершиться мінімальною перемогою гостей (0:1) – 7. На такі ж цифри на табло, але вже на користь команди Роналду – 8,70.

Один із таймів завершиться перемогою Німеччина – 1,65. У португальців вірять трохи менше. Першими голкіпера засмутять гості – 1,83. А на те, що першими у зустрічі заб'ють господарі можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,28.

Не слід чекати багато голів. На показник обидві збірні заб'ють понад 1,5 голи – аж 5,90. Ні – 1,11.

Ймовірні автори результативних ударів?