Португалія – Німеччина: перед матчем
Матч Португалія – Німеччина буде одним із центральних поєдинків не лише у другому турі Євро-2020, а й на усьому турнірі. Португальці у першому турі впевнено розгромили угорців із рахунком 0:3. Хоча першими у зустрічі пропустили португальські футболісти. Але суддя не зарахував гол через офсайд.
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Німеччина ж дала гідний бій фавориту чемпіонату Європи Франції. Команда Дідьє Дешама тричі відзначалась у воротах "німецької машини", але два результативні постріли були скасовані. Причина все та ж – офсайд. Французька збірна з труднощами переграла підопічних Йоахіма Льова (1:0).
Німеччина спробує реабілітуватись за поразку та здобути перші очки на Євро у "групі смерті". Найбільшою зіркою на полі буде Кріштіану Роналду. Португалець відзначився дублем у першій зустрічі проти Угорщини. А зробив він це наприкінці матчу.
Історія протистоянь
Ці збірні аж 18 разів зустрічались на одному футбольному полі. Чотири матчі вони провели на рівні чемпіонатів Європи. Тут просто тотальна перевага німецької команди – 10 звитяг. Лише три перемоги у португальців на чолі з Роналду. Ще п'ять поєдинків завершувались мировими.
Востаннє Португалія та Німеччини грала між собою 16 червня 2014 року. У тій грі німці розгромила суперника з рахунком 4:0. Голом відзначився Матс Хуммельс та хет-трик в активі Томаса Мюллера. Обидва можуть знову забити у ворота португальців.
Що прогнозують букмекери Favbet
Експерти вагаються, кому ж віддати перевагу у зустрічі. Звитяга Німеччини оцінена трішки краще – 2,34. Успіх португальської збірної – 3,35. Мирова у цій зустрічі дуже вірогідна – 3,30.
Яким буде точний рахунок зустрічі? Швидше за все поєдинок завершиться мінімальною перемогою гостей (0:1) – 7. На такі ж цифри на табло, але вже на користь команди Роналду – 8,70.
Один із таймів завершиться перемогою Німеччина – 1,65. У португальців вірять трохи менше. Першими голкіпера засмутять гості – 1,83. А на те, що першими у зустрічі заб'ють господарі можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,28.
Не слід чекати багато голів. На показник обидві збірні заб'ють понад 1,5 голи – аж 5,90. Ні – 1,11.
Ймовірні автори результативних ударів?
- Кріштіану Роналду – 2,70
- Серж Гнабрі – 2,60
- Тімо Вернер – 2,80
- Андре Сілва – 3,50