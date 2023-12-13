Донецкий Шахтер очень легко пропустил в дебюте матча против Порту. На 9-й минуте в пустые ворота Ризныка мяч закатил Галено после паса Эванилсона, пишет 24 Канал.

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"Горняки" ответили похожим голом на 29-й минуте поединка. Александр Зубков свой проход по правому флангу завершил прострелом в штрафную Порту. На ударной позиции оказался Даниил Сикан, пробивший уже по пустым воротам.

После просмотра ВАР арбитр указал на центр поля.

Видео гола Сикана

К слову, это уже четвертый гол форварда Шахтера Даниила Сикана в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.