Португальский Порту с первых минут начал осаду ворот Шахтера. Один из моментов завершился результативно для хозяев поля, пишет 24 Канал.

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На 9-й минуте защитники "горняков" невнимательно сыграли у собственной штрафной. Эванилсон оказался первым после забрасывания из глубины поля и отдал пас на свободного Галено.

26-летнему форварду оставалось только подставить ногу. 1:0 – Порту повел в счете в матче против Шахтера.

Видео гола Галено

Отметим, что для выхода в плей-офф Лиги чемпионов Шахтеру нужна победа над Порту. При другом результате "горняки" продолжат выступления в Лиге Европы.