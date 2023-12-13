Португальський Порту з перших хвилин розпочав облогу воріт Шахтаря. Один з моментів завершився результативно для господарів поля, пише 24 Канал.

До теми Порту – Шахтар: онлайн-трансляція матчу за вихід у плей-оф Ліги чемпіонів

На 9-й хвилині захисники "гірників" неуважно зіграли біля власного штрафного майданчика. Еванілсон опинився першим після закидання з глибини поля та віддав пас на вільного Галено.

26-річному форварду залишалося лише підставити ногу. 1:0 – Порту повів у рахунку в матчі проти Шахтаря.

Відео голу Галено

Зазначимо, що для виходу у плей-оф Ліги чемпіонів Шахтарю потрібна перемога над Порту. За іншого результату "гірники" продовжать виступи в Лізі Європи.