Порту в фестивале голов выбило Шахтер из Лиги чемпионов: яркий видеообзор

В среду 13 декабря состоялся ключевой матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов в квартете "Н". Порту принимало Шахтер.

Порту – Шахтер 5:3

Голы: Галена, 9, 43, Тареми, 62, Эустакио, 73 (авт.), Пепе, 76, Консейсау, 82 – Сикан, 29, Эгиналду, 88

До последнего тура оба коллектива боролись за путевку в плей-офф Лиги чемпионов. У "горняков" были свои оскорбления перед матчем за поражение 1:3 еще в первом туре. Тогда единственный гол во встрече забил Кевин Келси,сообщает 24 Канал.

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Марино Пушич выставил самый сильный состав на ключевой матч против Порта.

Уже на 2-й минуте Ризнык парировал удар головой от Тареми. Первый опасный момент в матче создали хозяева поля.

Уже через 5 минут потрошитель уже грубо ошибся под натиском форвард и отдал передачу в ноги соперника. Однако удар Эустакио принял на себя Ракицкий.

Но гол от Порта назревал. На 9-й минуте неуверенная игра в защите "горняков" закончилась голом от Галена, просто зашедшего с мячом во владение Ризныка. Порту быстро повело в счете 1:0.

Видео первого гола Галену

Матч продолжал идти под контролем португальского коллектива. Шахтер ответил ударом головой от Сикана после подачи по стандарту. Мяч пролетел над перекладиной.

"Кротам" не удавалось подолгу контролировать мяч из-за высокого прессинга от соперника. Второй острый момент от украинского клуба был в середине первого тайма, когда "горняки" быстро вышли в контратаку.

Голкипер Порту кулаком сыграл на втором этаже, но мяч улетел прямо в ноги Зубкова, тот сбросил под удар Гочолеишвили, выстрел которого потянул Кошта.

ВАР на стороне "горняков"

За 15 минут до свистка на перерыв Шахтер сравнял счет в поединке. Зубков прострелил на Сикана, поэтому ничего не оставалось, как забить в пустые ворота. Сначала судья зафиксировал офсайд. Но после видеоповтора изменил свое решение, указав на центр поля.

Этот гол доказывает футболистам Порту, что всегда следует играть до конца. Дончане сделали счет равным 1:1.

Видео гола Сикана

Порту ответило ударом Галену, которого защита "кротов" оставил в одиночестве перед воротами Ризныка, который крепко зафиксировал мяч в руках.

Порту разозлилось после засчитанного гола "горняков". Под занавес первого тайма Галена оформил дубль. Снова бразилец становится злым волшебником в матче против Шахтера. Галено мощно приложился по воротам "кротов" и второй раз в поединке вывел Порту вперед 2:1.

Видео второго гола Галену

Полный контроль хозяев

Как и на старте первого тайма, Потрошитель потянул удар Тареми.

Порту прижал "горняков" на собственной части поля. Высокий прессинг снова привел к ошибке Шахтера во время контроля мяча в центре поля. Хозяева перехватили дошедший до Тареми мяч, тот мощным ударом прошил сетку ворот Ризныка, у которого почти не было шансов потянуть такой сильный выстрел под перекладину. Порту сделал счет 3:1.

Как забил Тареми: смотрите видео

И снова "кроты" не лучшим образом контролировали мяч под давлением соперника. Матвиенко потерял мяч вблизи центра поля, закончившегося ударом по воробьям от Тареми.

Дончане ответили голом. Сикан выиграл борьбу на втором этаже и самостоятельно создал взятие ворот. Даниил прострелил вдоль ворот хозяев. Мяч на пути к другому игроку "кротов" нашел грудь Эустакио - 3:2.

Видео автогола Эустакио

Однако всего три минуты продержался этот счет. Пепе выиграл борьбу у Степаненко и в одно касание пробил из-под капитана Шахтера. К сожалению, Ризнык вытащил мяч только из-за линии ворот – 4:2.

Прошло еще шесть минут, как хозяева довели счет до разгромного 5:2. Отличился сын главного тренера Порту Консейсау.

Матч закончился голом от Эгиналда, которому хватило всего две минуты на поле после замены Зубкова.

Порту разбило Шахтер и получило путевку в плей-офф Лиги чемпионов. Шахтер для себя евровесну продолжит в Лиге Европы.

Видеообзор матча Порту – Шахтер: