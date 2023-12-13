Напередодні вирішальної битви обидві команди мають по 9 очок, але "дракони" випереджають "гірників" через результат очної зустрічі в першому колі. Тоді португальці здобули перемогу на виїзді з рахунком 3:1, а єдиний гол у складі українського колективу забив Кевін Келсі, пише 24 Канал.

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Де дивитися матч Порту – Шахтар

Тому для виходу в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів донецькій команді необхідна лише перемога, в іншому випадку "гірники" гратимуть в Лізі Європи. Історія протистоянь майбутніх суперників наразі невтішна для Шахтаря – у семи матчах чотири рази перемагали португальці й тричі була зафіксована нічия.

Проте оптимізму вболівальникам донеччан напередодні гри на "Драгау" додає форма Шахтаря. Підопічні Маріно Пушича в останніх 10 офіційних матчах здобули 7 перемог, зокрема й над Барселоною. Тому, попри статус аутсайдера, для них беззаперечно складна задача точно не виглядає неможливою для виконання.

Дивитися онлайн матч Порту – Шахтар в Україні можна буде на платформі Megogo та Volia TV. На сайті 24 Каналу буде доступна текстова онлайн-трансляція. Також протягом поєдинку будуть опубліковані голи, а після фінального свистка – відеоогляд всієї гри.

Довідка. Поєдинок Порту – Шахтар розпочнеться 13 грудня о 22:00.