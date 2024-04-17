За последние годы Порту является постоянным участником Лиги чемпионов. Однако клуб нарушил правила финансового фэйр-плея УЕФА, из-за чего его могут лишить выступлений на европейских аренах.
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"Драконы" без еврокубков
ФК Порту не соблюдал правила финансового фэйр-плей в период с октября 2023 года по январь 2024 года.
Команда исключена из еврокубков на три года, но наказание отсрочили на время уплаты штрафа. "Бело-синие" должны оплатить около 2-х миллионов долларов во избежание исключения. Именно поэтому финансовый директор Порту Фернанду Гомеш в феврале прошлого года обратился в УЕФА, пытаясь пересмотреть сумму штрафа.
"Драконы" рискуют снова попасть в зону финансового фейр-плея УЕФА, из которой они вышли прошлым летом после семи лет жесткого контроля.
Свое окончательное решение УЕФА озвучит после выборов президента Порту, которые запланированы на 27 апреля 2024 года.
Последний раз "драконы" выигрывали Лигу чемпионов в сезоне-2003/2004. В финале они победили Монако со счетом 3:0.