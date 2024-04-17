За последние годы Порту является постоянным участником Лиги чемпионов. Однако клуб нарушил правила финансового фэйр-плея УЕФА, из-за чего его могут лишить выступлений на европейских аренах.

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"Драконы" без еврокубков

ФК Порту не соблюдал правила финансового фэйр-плей в период с октября 2023 года по январь 2024 года.

Команда исключена из еврокубков на три года, но наказание отсрочили на время уплаты штрафа. "Бело-синие" должны оплатить около 2-х миллионов долларов во избежание исключения. Именно поэтому финансовый директор Порту Фернанду Гомеш в феврале прошлого года обратился в УЕФА, пытаясь пересмотреть сумму штрафа.

"Драконы" рискуют снова попасть в зону финансового фейр-плея УЕФА, из которой они вышли прошлым летом после семи лет жесткого контроля.

Свое окончательное решение УЕФА озвучит после выборов президента Порту, которые запланированы на 27 апреля 2024 года.

Отметим. В сезоне-2023/2024 Лиги чемпионов Порту дошел до 1/8 финала, где проиграл Арсеналу во втором матче со счетом 4:2 (по результатам серии послематчевых пенальти).

Последний раз "драконы" выигрывали Лигу чемпионов в сезоне-2003/2004. В финале они победили Монако со счетом 3:0.