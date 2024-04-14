"Ирискам" снова может грозить зона вылета. Штраф касается статуса определенных расходов, связанных со строительством нового стадиона "Брамли-Мур Док".

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Третий штраф для Эвертона

Есть предположение, что "ириски" не получат штраф, связанный с расходами стадиона, до следующего сезона.

Эвертон превысил допустимый порог убытков за трехлетний период до сезона-2022/2023 на 16,6 миллионов фунтов стерлингов, за что 8 апреля уже второй раз был лишен очков. Однако клуб отмечает, что 6,5 миллионов из этой суммы не должны быть отнесены на счет финансового фейр-плея, поскольку они должны быть подтверждены аудитом на счетах стадиона, а не зарегистрированы как убытки.

Пока что ожидается слушание этого вопроса, но это может привести к еще одному снятию очков, когда команда уже находится в затруднительном положении.

Напомним. До этого с Эвертона уже дважды снимали очки за финансовый фейр-плей. В общем команда уже потеряла 8 пунктов и находится на грани вылета из АПЛ, из которой Эвертон еще ни разу не опускался.

Сейчас Эвертон занимает 16 место в турнирной таблице, набрав 27 очков. Следующий матч "ириски" сыграют с Челси, в котором играет еще один украинец Михаил Мудрик. Поединок состоится 15 апреля в 22:00.