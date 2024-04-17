За останні роки Порту є постійним учасником Ліги чемпіонів. Проте клуб порушив правила фінансового фейр-плею УЄФА, через що його можуть позбавити виступів на європейських аренах.
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"Дракони" без єврокубків
ФК Порту не дотримувався правил фінансового фейр-плею у період з жовтня 2023 року по січень 2024 року.
Команду виключено з єврокубків на три роки, але покарання відтермінували на час сплати штрафу. "Біло-сині" повинні оплатити близько 2-х мільйонів доларів задля уникнення виключення. Саме через це фінансовий директор Порту Фернанду Гомеш у лютому минулого року звернувся до УЄФА, намагаючись переглянути суму штрафу.
"Дракони" ризикують знову потрапити в зону фінансового фейр-плею УЄФА, з якої вони вийшли минулого літа після семи років жорсткого контролю.
Своє остаточне рішення УЄФА озвучить після виборів президента Порту, які заплановані на 27 квітня 2024 року.
Востаннє "дракони" вигравали Лігу чемпіонів у сезоні-2003/2004. У фіналі вони перемогли Монако з рахунком 3:0.