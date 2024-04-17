За останні роки Порту є постійним учасником Ліги чемпіонів. Проте клуб порушив правила фінансового фейр-плею УЄФА, через що його можуть позбавити виступів на європейських аренах.

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"Дракони" без єврокубків

ФК Порту не дотримувався правил фінансового фейр-плею у період з жовтня 2023 року по січень 2024 року.

Команду виключено з єврокубків на три роки, але покарання відтермінували на час сплати штрафу. "Біло-сині" повинні оплатити близько 2-х мільйонів доларів задля уникнення виключення. Саме через це фінансовий директор Порту Фернанду Гомеш у лютому минулого року звернувся до УЄФА, намагаючись переглянути суму штрафу.

"Дракони" ризикують знову потрапити в зону фінансового фейр-плею УЄФА, з якої вони вийшли минулого літа після семи років жорсткого контролю.

Своє остаточне рішення УЄФА озвучить після виборів президента Порту, які заплановані на 27 квітня 2024 року.

Відзначимо. У сезоні-2023/2024 Ліги чемпіонів Порту дійшов до 1/8 фіналу, де програв Арсеналу у другому матчі з рахунком 4:2 (за результатами серії післяматчевих пенальті).

Востаннє "дракони" вигравали Лігу чемпіонів у сезоні-2003/2004. У фіналі вони перемогли Монако з рахунком 3:0.